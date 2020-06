Incidente mortale a Fondi: la vittima è il 19enne Mattia di Manno

E' morto a 19 anni Mattia Di Manno, vittima ieri, 7 giugno, di un incidente stradale avvenuto a Fondi. Tra qualche giorno avrebbe dovuto sostenere la Maturità all'istituto Filosi di Terracina, ma la sua vita si è spenta improvvisamente non lontano da casa. Il ragazzo viaggiava in sella al suo scooter quando si è scontrato con un furgone Fiat in via Sugarelle.

Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane Mattia. All'arrivo dei soccorsi, nonostante i disperati tentativi del personale sanitario, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Fondi per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti.

Mattia viveva a Fondi con i genitori e la sorella. E proprio in città, dove il giovane era molto conosciuto, c'è profondo sgomento per questa tragedia. Decine di compagni di scuola, studenti dell'istituto Filosi, hanno lasciato messaggi di cordoglio.