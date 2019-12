Incidente sull'Appia a Fondi, tre feriti: uno estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Un incidente si è verificato nella serata di ieri, 19 dicembre, a Fondi, sulla via Appia, lato Itri. A scontrarsi due auto per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il violento impatto ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Il personale della squadra territoriale di Terracina ha estratto dall'abitacolo di una delle vetture una delle tre persone rimaste ferite, lavorando con centralina oleodinamica, divaricatore e cesoia. I feriti sono stati affidati alle cure delle ambulanze del 118, Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

