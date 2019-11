Incidente a Fondi, furgone finisce fuori strada: due feriti liberati da 118 e vigili del fuoco

Un brutto incidente si è verificato nella notte a Fondi: due le persone che sono rimaste gravemente ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Sul posto, in via Sant’Anastasia, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione il furgone su cui viaggiavano i due feriti, per cause che sono ancora al vaglio, è uscito fuori strada.

Appena arrivati i vigili del fuoco hanno dovuto operare, insieme al personale del 118, per liberare le due persone dall’abitacolo e poi per la messa in sicurezza del mezzo. Sul posto anche i carabinieri.