Incidente sulla Formia- Cassino, auto si ribalta: muore il 25enne Renato Mazzetti

Ancora una vittime sulle strade della provincia pontina. A perdere la vita nella tarda serata di ieri, 28 giugno, il 25enne Renato Mazzetti, residente a Formia. L'incidente è avvenuto lungo la superstrada Formia-Cassino, nel territorio di Spigno Saturnia. Il giovane alla guida ha perso improvvisamente il controllo, l'auto è uscita fuori strada e poi si è ribaltata per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri.

Per il ragazzo alla guida non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi era già deceduto. Ferita invece la fidanzata, coetanea, che si trovava sul lato del passeggero, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al Dono Svizzero di Formia. Sul posto, oltre ai carabinieri per la ricostruzione della dinamica, anche i mezzi del 118 e una squadra di vigili del fuoco.