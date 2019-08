Incidente mortale a Formia, scontro tra due scooter all’incrocio: perde la vita un 50enne

Epilogo drammatico per un incidente che si è verificato questa mattina sulla Flacca a Formia. Un uomo di 50 anni di Gaeta ha perso la vita in seguito allo scontro fra due scooter.

L’incidente si è verificato intorno alle 7 all’altezza dell’incrocio per Vindicio. Ad avere la peggio il 50enne Davide Manduzio che, soccorso dai sanitari del 118, è stato subito trasportato in ambulanza in ospedale. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ferita la ragazza di 30 anni che viaggiava in sella all’altro scooter coinvolto; anche lei è stata trasportata all’ospedale di Formia.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale; spettano a loro le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.