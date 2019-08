Incidente sull'Appia tra Formia e Scauri: strada chiusa al traffico per un'ora

Incidente stradale questa mattina, 30 agosto, sull'Appia, tra Formia e Scauri, all'altezza del chilometro 149. Pesanti i disagi per il traffico rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia per oltre un'ora.

La strada è stata infatti chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente che ha coinvolto due auto. Dopo la messa in sicurezza del tratto dell'arteria interessato dal sinistro, le carreggiate sono state riaperte al traffico intorno alle 10 e la situazione è tornata alla normalità.