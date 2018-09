Finisce contro un’auto ferma al semaforo e scappa: rintracciato dalla polizia dopo la fuga

E fuggito dopo aver colpito un’auto ferma al semaforo: un uomo di 42 anni di origini romene è stato denunciato nella notte dalla polizia.

E’ accaduto poco prima di mezzanotte e mezza a Latina Scalo dove sono giunti gli agenti della Squadra Volante allertati con una chiamata al 113 con cui si segnalava un incidente: un Fiat Ducato di colore bianco dopo aver urtato violentemente un’auto ferma all’incrocio semaforico era scappato facendo perdere le sue tracce. Al termine di una battuta alla ricerca del mezzo, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nei pressi di viale XVIII dicembre a Latina: al momento del fermo, l’autocarro presentava i segni di un incidente nella parte anteriore; al volante la polizia ha trovato un uomo che presentava evidenti segni ebbrezza alcolica ma che ha rifiutato gli accertamenti con etilometro.

Il 42enne accompagnato presso gli ufficii della Questura è stato identificato e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e denunciato per omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro.

I controlli nelle zone “calde”

Controlli sono stati effettuati dalla polizia nelle aree “calde” del capoluogo pontino, dal quartiere Nicolosi alla zona delle autolinee a quella circostante il parco Falcone Borsellino.

Posti di blocco sono stati effettuati anche in strada, 5 in totale; controllate 73 persone e 32 veicoli, più 358 veicoli, mediante sistemi tecnologici di bordo in uso al Reparto Prevenzione Crimine; 7 le multe per violazioni al codice della strada. Accertamenti anche in due locali commerciali. Nel corso dell’attività, 3 cittadini extracomunitari controllati nella zona delle autolinee, tutti privi di documenti, sono stati portati in Questura. All’esito del fotosegnalamento e dei relativi accertamenti, sono stati posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per le pratiche relative all’espulsione dal territorio nazionale.