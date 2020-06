Incidente a Gaeta: auto fuori strada si ribalta in un canale. Salvi una donna e due minori

Incidente a Gaeta questo pomeriggio, 6 giugno, in via Sant'Angelo, in località 25 ponti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Una piccola utilitaria è uscita fuori strada ribaltandosi sul letto di un canale lungo la carreggiata.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi gli occupanti del veicolo, una donna e due minorenni, erano già fuori dall'abitacolo e sono stati presi in cura dai sanitari del 118 per essere trasportati in ospedale per le cure del caso.

L'intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo che era alimentato a gas metano.