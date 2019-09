Incidente sulla Flacca a Gaeta: prende fuoco un'auto alimentata a gpl

Paura ieri lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta per un incidente e l'incendio di un'auto. Due auto si sono scontrate per causa in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Nell'impatto, una delle due vetture, alimentata a Gpl, ha preso fuoco. Quando una squadra di vigili del fuoco ha raggiunto il luogo indicato sulla Flacca, l'auto era completamente avvolta dalle fiamme.

Gli occupanti erano già stati prelevati e affidati alle cure dei sanitari del 118. I vigili hanno quindi cominciato le operazioni di spegnimento.