Incidenti mentre guidano ubriachi: automobilisti denunciati a Fondi e Gaeta

Due automobilisti sono stati denunciati nel sud pontino dai carabinieri: coinvolti in altrettanti incidenti si è poi scoperto che si erano messi alla guida dopo aver bevuto troppo.

Prima denuncia a Gaeta

A Gaeta un giovane di 31 anni originario di Città del Messico è stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica. Come ricostruito dai militari dell’Arma, mentre era alla guida della propria vettura è entrato in collisione con un altro veicolo: nel corso dei successivi accertamenti eseguiti nei confronti due conducenti, effettuati presso il pronto soccorso di Formia, il 31enne è risultato positivo agli esami sanitari, riportando un tasso alcolemico eccedente i limiti pari a 2,10 g/l. Per lui è scattato anche il ritorno della patente.

Nei guai un 33enne di Fondi

Denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica anche un 33enne di Fondi. I fatti risalgono alla notte del 29 febbraio scorso: alla guida della sua auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche, come accertato presso una struttura sanitaria, è rimasto coinvolto in un incidente fortunatamente senza feriti. Per lui oltre alla denuncia anche il ritiro della patente mentre l’auto è stata posta sotto sequestro per la confisca.