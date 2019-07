Un uomo investito nella notte a Itri: grave al Goretti. Denunciato l'automobilista

Un uomo di 53 anni è stato investito da un'auto nella notte a Itri ed è rimasto ferito e trasporto d'urgenza in ospedale. Per l'investimetno è stato denunciato a piede libero un anziano di 81 anni del luogo, per il reato di lesioni personali colpose.

I militari della tenenza di Gaeta sono intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto arrivando a deferire l'anziano automobilista. Il 53enne è stato soccorso e trasportato prima all'ospedale Dono Svizzero di Formia e poi al Goretti di Latina. L'uomo, con diverse fratture e un trauma cranico per il violento impatto con la vettura, si trova ricoverato in prognosi riservata. L'auto che lo ha travolto è stata invece sottoposta a sequestro penale e affidata in custodia giudiziaria.