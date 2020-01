Ragazzo in bici investito da un'auto in centro mentre va a scuola

Un ragazzo minorenne è stato investito da un'auto questa mattina a Latina. E' accaduto intorno alle 8 mentre lo studente stava andando a scuola in bicicletta. Un'auto lo ha travolto in centro, tra Corso della Repubblica e via Eugenio di Savoia. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi.

Il giovane era cosciente all'arrivo dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Goretti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Le condizioni del ragazzo non sarebbero gravi.