Incidente in via Giotto, 50enne denunciato perchè guidava ubriaco

E’ finito con una denuncia per guida in stato di ebrezza un incidente stradale verificatosi ieri sera in via Giotto a Latina. In seguito ad una segnalazione del 113 agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto quando i due conducenti delle vetture coinvolte, illesi, avevano già risolto con un accordo bonario ed erano in procinto di compilare i moduli del CID.

I poliziotti si sono però accorti che uno dei due conducenti si esprimeva in maniera strana, sconnessa ed emanava forte alito vinoso; l’uomo è stato quindi portato presso gli uffici della polizia stradale e sottoposto ad accertamento etilometrico in seguito al quale è emerso che il tasso alcolico era 5 volte superiore al consentito. A.R.A., polacco di 50 anni, è stato quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza mentre la sua autovettura veniva sottoposta a sequestro amministrativo.