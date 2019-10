Incidente sulla pista il Sagittario di Latina: ferito un giovane motociclista

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sul circuito il Sagittario che si trova sulla Pontina, a Latina. E' accaduto durante una gara. Un giovane motociclista è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Per lui è stato necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Goretti di Latina, dove si trova in condizioni serie.

Accertamenti sono tuttora in corso per chiarire la dinamica. La pista del Sagittario è stata purtroppo teatro di altri incidenti. Nel 2013 morì Doriano Romboni, nel corso di una manifestazione in ricordo di Simoncelli. Nel 2017 aveva avuto un brutto incidente anche Max Biaggi.