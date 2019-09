La morte di Moira Savastano, una tragedia assurda: domani i funerali

Lavorava come commessa in un negozio e studiava all’università Moira Savastano, la ragazza di 27 anni morta nella notta tra venerdì e sabato in un incidente stradale all’incrocio tra via del Lido e via Nascosa.

Sembra ormai certa la dinamica del sinistro nel quale la ragazza, che viveva a Latina con i genitori e due fratelli, ha perso la vita. L’auto sulla quale viaggiava di ritorno dal mare, dove aveva trascorso una serata in compagnia degli amici, ha urtato prima lo spartitraffico poi si è schiantata violentemente contro il muretto della rotatoria. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo sotto gli occhi di un’amica che a bordo di un’altra vettura la seguiva di poco nel rientro a Latina. Di sicuro Moira non aveva bevuto.

Ieri il medico legale, dopo avere effettuato un esame esterno ha restituito la salma alla famiglia per organizzare i funerali che si terranno nella giornata di domani. Grande il cordoglio per la scomparsa della ragazza e inevitabili le polemiche sulla sicurezza di quella rotatoria sulla quale c’è una fontana recintata da un muro di travertino.