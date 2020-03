Incidente mortale in via Nascosa, il conducente positivo all'alcol test: denunciato per omicidio stradale

E' stato denunciato il ragazzo di 22 anni di Latina che era alla guida dell'auto uscita fuori strada nella notte in via Nascosa. Un tragico incidente nel quale ha perso la vita il 23enne Alessandro Paulotto. I carabinieri, intervenuti sul posto dopo lo schianto avvenuto intorno alle 3,40 di venerdì notte, hanno accertato che il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il muro perimetrale di un'abitazione. L'auto, nel violento impatto, si è ribaltata.

Il personale del 118 ha soccorso il conducente e il passeggero ma per quest'utlimo non c'è stato nulla da fare. Il 23enne è morto dopo essere stato trasportato in ospedale per le gravi ferite riportate. Il ragazzo che era alla guida, amico della vittima, è risultato positivo agli accertamenti etiolometrici ed è stato dunque denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di omicidio stradale e guida sotto l'effetto di alcol.