Incidente a Borgo Sabotino, un'auto si ribalta: muore un giovane

Tragico incidente stradale questo pomeriggio a Latina. E' accaduto a Borgo Sabotino, lungo strada Alta. Secondo le prime informazioni un'auto condotta da un giovane è uscita fuori strada e si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli.

La vittima è un ragazzo di 28 anni di Nettuno. Per il giovane conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Latina.