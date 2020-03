Latina, incidente mortale nella notte: perde la vita un 23enne

Tragedia nella notte a Latina per un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane di 23 anni. E' accaduto in via Nascosa. Il ragazzo stava percorrendo la strada insieme a un amico a bordo di una Fiat 600. Il veicolo è improvvisamente uscito fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Nel violento impatto il 23enne ha perso la vita mentre il coetaneo che si trovava con lui è rimasto ferito.

Sul posto oltre ai soccorsi del 118 anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.