Incidente al Piccarello, schianto fra auto: due bambine in ospedale. Strada chiusa

Un terribile incidente in via del Piccarello questa mattina ha coinvolto tre auto. Nel sinistro due bambine che viaggiavano sui seggiolini sono state soccorse e portate all'ospedale Goretti. Non hanno riportato ferite ma sono tuttora sotto osservazione. Soccorsi dai mezzi del 118 anche gli occupanti di un altro dei veicoli coinvolti nel sinistro, arrivati al nosocomio di Latina in codice rosso.

Nel violento impatto una delle tre vetture è finita in un fosso al margine della carreggiata. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenute le pattuglie della polizia locale insieme a una squadra di vigili del fuoco che ha estratto i feriti dalle lamiere delle auto.

Diverse le ripercussioni sul traffico. La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni e ci sono deviazioni.