Latina, incidente all'incrocio di via Corridoni: un'auto si ribalta. Due feriti

Violento scontro fra due auto questo pomeriggio, 18 settembre, in via Corridoni, all'incrocio con via Grassi. Una Ford Ka si è scontrata con una Citroen e nell'impatto si è ribaltata finendo contro una terza auto che era in sosta lungo la strada. Ferite le due donne che erano al volante, entrambe soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale e la volante. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito delle auto per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.