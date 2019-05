Guida ubriaco, si schianta alla rotonda di via del Lido: denunciato

Si era messo al volante dell'auto dopo aver consumato alcol e ha improvvisamente perso il controllo della vettura schiantandosi contro la rotonda di via del Lido. E' successo nella notte, intorno alle 2. Sul posto, all'altezza dell'incrocio con via Nascosa, è intervenuta una pattuglia della squadra volante che era stata allertata per la segnalazione al 113 di un incidente da parte di un'automobilista di passaggio.

Gli agenti si sono però accorti da alcuni comportamenti sospetti che l'automobilista aveva consumato alcolici e lo hanno quindi invitato a sottoporsi all'alcol test. L'uomo, un italiano di 55 anni, è stato dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi alle analisi.