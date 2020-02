Incidente a Latina: ciclista travolto da un'auto pirata in via Vespucci

Un ciclista è stato investito questo pomeriggio in via Vespucci a Latina. Si tratta di un ragazzo che era in bicicletta e che è stato travolto da un'auto. Secondo le prime informazioni l'auto è fuggita senza prestare soccorso. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e hanno allertato subito i soccorsi accertandosi delle condizioni del ciclista. Il violento impatto lo ha fatto sbalzare per diversi metri sull'asfalto.

Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Goretti dove è arrivato in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale di Latina, che hanno avviato i necessari accertamenti per rintracciare l'automobilista responsabile dell'incidente.