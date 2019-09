Incidente stradale in via Zanetti: scontro tra una Mini e una monovolume, due feriti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 4 settembre, in via Zanetti, all'altezza dell'incrocio con via Gran Bretagna. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13,30 tra una monovolume e una Mini. Feriti entrambi i conducenti dei veicoli, soccorsi e trasportati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la monovolume, condotta da un uomo, percorreva la carreggiata in direzione di viale Kennedy quando ha messo la freccia per svoltare a sinistra e immettersi in via Gran Bretagna. In quel momento l'impatto con la Mini che viaggiava invece nell'opposta direzione di marca.

Nello scontro frontale i veicoli sono finiti fuori strada invadendo il marciapiede. Un'automedica e un'ambulanza hanno soccorso la ragazza alla guida dell'auto e il conducente della monovolume. Entrambi sono stati trasportati al Goretti, la ragazza in codice rosso. Il luogo dell'incidente è stato tempestivamente raggiunto anche da una squadra di vigili del fuoco, che si è occupata di mettere in sicurezza i veicoli.

