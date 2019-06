Incidente in viale Le Corbusier, auto contro moto: ferito il centauro

Incidente stradale ieri sera, 6 giugno, in viale Le Corbusier a Latina. E' accaduto all'altezza del Colosseo, davanti al centro commerciale dove si trova l'Eurospin. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia stradale, l'utilitaria, proveniente da via Bruxelles ha svoltato verso il parcheggio del centro commerciale prendendo in pieno la moto che viaggiava nell'opposta corsia di marcia.

Nel violento impatto con la vettura il motociclista è volato per diversi metri prima di cadere sull'asfalto. Immediati i soccorsi del 118, che hanno soccorso il ragazzo, un giovane di 27 anni del luogo, affidandolo alle cure dei sanitari dell'ospedale per le gravi fratture riportate nello schianto. Illesa invece la donna che era alla guida dell'utilitaria.