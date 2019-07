Incidente a Minturno, feriti padre e figlia. Denunciato 22enne positivo ai cannabinoidi

Un giovane di 22 anni di Caserta è stato denunciato dai carabinieri in seguito ad un incidente avvenuto a Minturno in cui sono rimasti feriti un uomo e sua figlia. .

I fatti risalgono alla serata di domenica 30 giugno. Secondo quanto accertato dai militari della locale Stazione, che hanno eseguito gli accertamenti sul sinistro, il 22enne era alla guida della sua auto quando all’altezza dell’incrocio tra l’Appia e via Pastino Grande si è scontrato con un motociclo su cui si trovavano un uomo di 52 anni del posto e la figlia di 17 anni. A causa delle lesioni riportate, entrambi sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.

In seguito all’incidente il 22enne alla guida dell'auto è stato sottoposto agli accertamenti ematici presso il nosocomio risultando “positivo ai cannabinoidi". Per il ragazzo è scattata la denuncia mentre i due mezzi sono stati sequestrati per le indagini.