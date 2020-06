Incidente stradale a Minturno, un'altra vittima: muore un centauro di 40 anni

Incidente stradale a Minturno. In uno scontro tra un'auto e una moto, avvenuto lungo la via per Castelforte, un centauro di 40 anni ha perso la vita. Si tratta di Salvatore De Meo, che era a bordo di una moto di grossa cilindrata. Per cause ancora di accertamento i due mezzi di sono scontrati e nel violento impatto il 40enne ha avuto la peggio.

Sul posto è intervenuta un'eliambulanza che lo ha trasferito all'ospedale Goretti di Latina, dove però l'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti e i rilievi dei carabinieri della stazione di Minturno.