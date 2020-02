Incidente mortale sulla Laurentina, scontro tra auto e camion: perde la vita una donna

Incidente mortale questa mattina sulla Laurentina. Il sinistro in cui ha perso la vita una donna di 36 anni si è verificato intorno alle 9.20 di oggi, venerdì 14 febbraio, all’altezza del chilometro 21, in direzione Pomezia.

Dalle informazioni a disposizione sono rimasti coinvolti un camion e una vettura su cui viaggiava la vittima. Violento l’impatto tra i due mezzi. Secondo una prima ricostruzione, la 36enne che viggiava in direzione Roma, per cause che sono ancora al vaglio, avrebbe sbandato invadendo con l'auto la corsia opposta su cui transitava il camion. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del IX Gruppo Eur; necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato per estrarre la donna dall’auto.

Purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare; i sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incidente insieme ad un’auto medica hanno potuto solo constatare il decesso. La dinamica del drammatico incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.