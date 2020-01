Incidente sulla superstrada Formia-Cassino, muore una donna di 46 anni

Incidente mortale nella serata di oggi, mercoledì 29 gennaio, nel territorio di Spigno Saturnia, al confine con quello di Minturno. Nello scontro, dalle prime informazioni a disposizione, sono rimaste coinvolte tre auto; a perdere la vita una donna di 46 anni. Inutili si sono rivelati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare

L’incidente è avvenuto, per cause che sono ancora al vaglio, lungo la superstrada Cassino - Formia nei pressi dello svincolo per Minturno. A scontrarsi da quanto si apprende sono state una Citroen, una Volkswagen Tiguan e un’Audi A4; sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica del drammatico incidente. Sul posto necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. La vittima, che pare si trovasse sulla Citroen, come riporta FrosinoneToday, è una donna di 46 anni residente ad Esperia, nel sud della provincia ciociara. Nello scontro sono rimasti feriti anche i conducenti delle altre due auto.