Incidente sull'Appia a Latina: investito da un furgone, 56enne muore in ospedale

Drammatico l'epilogo del grave incidente che si è verificato questa mattina nella zona di Tor Tre Ponti a Latina. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone lungo la via Appia mentre attraversava la strada.

Nel violento impatto con il veicolo il pedone è sbalzato per diversi metri sulla strada finendo contro una vettura parcheggiata. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale Goretti di Latina, dove è arrivato in codice rosso. Sottoposto ad un intervento chirurgico, purtroppo per il 56enne non c'è stato niente da fare, è deceduto presso il nosocomoio del capoluogo pontino. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Latina che si stanno occupando dei rilievi e che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.

Un secondo icnidente si è verificato sempre questa mattina a Terracina dove un ciclista è stato invece travolto da un'auto in pieno centro. E' accaduto all'incrocio con via Cavour. Per lui è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza che lo ha soccorso e trasportato in un ospedale di Roma. I rilievi sono affidati alla polizia locale.