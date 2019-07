Incidente in via Vallelata ad Aprilia, anziano muore in ospedale

Epilogo tragico per un incidente che nel tardo pomeriggio di ieri, 17 luglio, si è verificato in via Vallelata ad Aprilia: un uomo di 77 anni è morto in ospedale.

L’anziano era stato trasferito in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma a casa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Il sinistro, in cui sono rimaste ferite due persone, ha visto coinvolte l’auto su cui viaggiava l’uomo ed un altra vettura. Sul posto oltre ai sanitari del 118 erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.