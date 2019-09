Investito da un’auto nel casertano, muore un bambino di Santi Cosma e Damiano

Comunità in lutto quella di Santi Cosma e Damiano per la morte del piccolo Giuseppe, il bambino di quasi 8 anni investito da un’auto a Pietravairano, comune nella provincia di Caserta.

Il tragico incidente si è verificato nella serata di domenica 8 settembre nei pressi del cimitero; soccorso dai sanitari del 118 il bimbo è stato immediatamente trasferito all’ospedale Santobono di Napoli a causa delle gravi ferite riportate; purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, è spirato nella notte tra domenica e lunedì.

Una comunità sconvolta quella di Santi Cosma e Damiano dove il piccolo viveva e che domenica era andato con la famiglia a Pietravairano, paesino di cui è originaria la mamma.

Sull’incidente, come scrive CasertaNews, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Capua: la donna che al momento dell’incidente era alla guida dell’auto, e che subito si è fermata per prestare i primi soccorsi al piccolo Giuseppe Guerriero, è stata denunciata a piede libero.