Schianto a borgo Podgora, muore un uomo. Ferita una bimba di pochi mesi

Tragico incidente nel giorno di Pasqua a Borgo Podgora, alla periferia di Latina. Un uomo di 49 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra due auto. Quattro, dalle prime informazioni a disposizione, i feriti tra cui anche una bambina di pochissimi mesi.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 all’incrocio tra strada Podgora e via del Pozzo. Coinvolte una Lancia Ypsilon bianca che proveniva da strada Podgora e una Ford Fiesta che sopraggiungeva, invece, dall’altra strada. Violento l'impatto, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale di Aprilia. La prima delle due vetture è finita fuori strada, la seconda è finita in un fosso che costeggia la carreggiata.

Ferita la donna che si trovava al volante della Lancia Y che, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale; a bordo della Fiesta viaggiava invece una famiglia tra cui una bambina di pochi mesi, sbalzata fuori dall'abitacolo in seguito allo scontro. L'uomo che era alla guida è riuscito ad uscire da solo dalla vettura, mentre la mamma della bambina e il nonno sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco, il 50enne è invece deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme alla polizia stradale di Aprilia che ha effettuato i rilievi di rito. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni.

Gallery