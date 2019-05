Incidente a Velletri, scontro tra un tir e un furgone: muore un uomo di Cisterna

Un uomo di Cisterna ha perso la vita in un tragico incidente sulla strada provinciale Cisternense nel territorio di Velletri. Il sinistro alle 6 di oggi, venerdì 31 maggio, all'altezza del chilometro 6 dell'arteria. A scontrarsi, come riporta RomaToday, sono stati un tir e un furgone dopo l’impatto finito in una scarpata.

Ad avere la peggio l’uomo di 67 anni di Cisterna, un commerciante ambulante, che viaggiava a bordo del furgone, diretto verso Roma, insieme alla moglie, rimasta gravemente ferita ed estratta dalle lamiere prima di essere soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Aprilia. Ferito, in condizioni meno gravi, il 45enne che guidava il tir

La strada per permettere i soccorsi e i rilievi è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco di Velletri, una pattuglia della Polizia di Stato e gli agenti del reparto Stradale di Albano Laziale.

Sono in corso al momento gli accertamenti sulla dinamica del drammatico incidente.