Incidente mortale sulla Frosinone-Mare: perde la vita un 39enne

Tragico incidente nella notte ancora una volta sulla Frosinone Mare. Nel terribile sinistro avvenuto nel territorio di Roccasecca dei Volsci, nei pressi di un distributore di benzina, ha perso la vita un uomo di 39 anni di Prossedi.

Dalle informazioni disposizione due auto sono rimaste coinvolte nell’incidente, un’Audi A4 e una Renault Megane. Lo scontro, per cause che sono ancora al vaglio, sarebbe avvenuto frontalmente tra le due vetture che procedevano in direzioni diverse.

Ad avere la peggio il 39enne che si trovava a bordo dell’Audi. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Sei le persone rimaste ferite, a quanto si apprende in maniera serie. Soccorse dai sanitari del 118 sono state trasportate in ospedale. Sul posto dopo l’incidente si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Priverno; a loro ora spetta la ricostruzione della dinamica del drammatico incidente.