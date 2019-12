Incidente al lido di Latina: un uomo travolto e ucciso da un'auto in via Massaro

Investimento mortale al lido di Latina nel tardo pomeriggio di oggi. E' accaduto lungo via Massaro, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto, un suv Ford, che percorreva la carreggiata. All'arrivo del 118 l'uomo era già deceduto e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorrittori.

Ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della polizia locale di Latina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, originario di Aprilia, sarebbe sbucato all'improvviso sulla strada e l'automobilista non sarebbe riuscito ad evitarlo. La dinamica è però ancora in fase di ricostruzione e molti aspetti restano da chiarire. Il conducente del veicolo è un uomo di 35 anni già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali. Sottoposto all'alcol test è risultato negativo, ma l'uomo sarà sottoposto anche all'esame per l'utilizzo di sostanze stupefacenti.