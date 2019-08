Incidente stradale a Perugia, muore un 48enne di Latina

Un 48enne di Latina è morto ieri pomeriggio, 13 agosto, a Perugia in un incidente stradale. Come riporta Perugia Today, la tragedia è avvenuta a San Marco. L'uomo, probabilmente a causa di un improvviso malore, si è schiantato con la sua auto contro un palo. Per lui non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto oltre al 118, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Una squadra di vigili del fuoco ha invee estratto il corpo dell'uomo dalle lamiere dell'auto.