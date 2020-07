Incidente con lo scooter sulla Migliara 47: muore il 28enne Luigi Mazzon

E’ il 28enne Luigi Mazzon la vittima del drammatico incidente che nella serata di ieri, martedì 30 giugno, si è verificato lungo la Migliara 47 nella frazione di Borgo Pasubio a Pontinia, al confine con Latina.

Il ragazzo, che vive a Sabaudia, era a bordo di uno scooter al momento del sinistro; le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ed inutili si sono rivelati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Sulla dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolta anche una vettura, sono al lavoro gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Terracina.

Grande dolore e grande sgomento tra quanti lo conoscevano per la prematura scomparsa del giovane 28enne; in tanti, anche attraverso i social, da ieri sera e ancora in queste ore hanno lasciato per lui messaggi di cordoglio e di affetto.