Incidente mortale sulla Migliara 47: perde la vita un giovane di 28 anni

Tragico incidente nella serata di ieri, martedì 30 giugno lungo la Migliara 47 nei pressi di Borgo Pasubio a Pontinia, al confine con il territorio di Latina. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 28 anni.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla giovane vittima.

Dalle prime informazioni a disposizione sembra che nel sinistro siano rimasti coinvolti, per cause che sono appunto al vaglio, una vettura e lo scooter su cui viaggiava il 28enne. Gli uomini della polizia stradale sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.