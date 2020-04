Incidente sulla Nettunense, con l'auto contro con un camion cisterna: muore un 40enne

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, sulla Nettunense in cui ha perso la vita un uomo di 40 anni di Anzio.

La tragedia si è verificata intorno alle 5.40 di oggi nei pressi del chilometro 23 della strada regionale 207, nel territorio di Aprilia, al confine con Nettuno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Albano, ora al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo era al volante della sua auto, una Nissan Micra, e si stava recando al lavoro a Pomezia quando, per cause che sono ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro un camion cisterna per il trasporto di idrocarburi che si dirigeva nel senso opposto di marcia.

Scattato l’allarme subito sono intervenuti i sanitari del 118; purtroppo per il 40enne, sposato e con due figli, non c’è stato nulla da fare. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Aprilia che hanno operato per estrarre l'uomo dalla vettura. Il camionista, un uomo di 54 anni, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi allertando le forze dell’ordine; ha riportato qualche lieve escoriazione.

Durante le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza dei mezzi e per consentire i rilievi di rito la strada è stata chiusa al traffico. Il corpo dell’uomo è stato trasportato all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata a Roma e sarà sottoposto ad autopsia; un accertamento che potrebbe rivelarsi utile per determinare se alla base dell'incidente possa esserci stato, o meno, un malore.