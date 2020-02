Incidente sulla Pontina: perde il controllo dell’auto, muore un uomo di 39 anni

Tragico incidente con esito mortale nella serata di ieri, sabato 22 febbraio, lungo la Pontina. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.30 nel territorio di Roma, nei pressi dello svincolo per via Carlo Levi.

Come riporta RomaToday si tratterebbe di un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Smart; l’uomo di 39 anni che era alla guida ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. La salma è stata trasferita al policlinico Tor Vergata. Sul posto per i rilievi del sinistro gli agenti del gruppo Marconi della Polizia locale.

Intanto Anas fa sapere che sono ancora in corso i lavori di consolidamento del sottopasso tra la Pontina e via Cristoforo Colombo, a Roma nei pressi del chilometro 11, a non poca distanza dal punto in cui si è verificato l’incidente ieri sera. In seguito al sinistro è stato necessario il restringimento della carreggiata in direzione Roma dal chilometro 12, con deviazione del traffico in Via Carlo Levi.