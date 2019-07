Incidente mortale sulla Pontina a Sabaudia: investito ed ucciso mentre è in bici

Tragico incidente nella mattina di oggi, venerdì 12 luglio, sulla Pontina: un ragazzo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 5 nel territorio di Sabaudia nei pressi della Migliara 53. La vittima, da quanto si apprende, è un cittadino di origini africane. Vani si sono rivelati i soccorsi prestati al giovane. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro ragazzo di circa 20 anni, anche lui in quel momento in bici e anche lui colpito dalla vettura, che soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale a Terracina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

Ripercussioni anche sul traffico in seguito al sinistro con code che si sono formate sull'arteria in entrambe le direzioni. E' stato istituito il senso unico alternato in corrispondenza del chilometro 89; sul posto anche le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.