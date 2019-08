Drammatico fuori strada all'alba, muore a Artena un giovane di Giulianello

Sconcerto e dolore a Giulianello di Cori per la scomparsa del giovane Valerio Felici, 19 anni, che ha perso la vita ieri notte in un incidente stradale avvenuto ad Artena.

Come riporta FrosinoneToday erano circa le 4.30 quando la Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano tre ragazzi di Giulianello che rientravano dal Palio delle Contrade, ha sbandato all'altezza della Fassa Bortolo e si è ribaltata più volte prima di finire contro un muro. Per Valerio Felici, 19 anni, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Alla guida della vettura c’era invece il fratello gemello della vittima che è rimasto ferito ed è stato trasportato da un'ambulanza all'ospedale di Velletri insieme al terzo giovane che era in auto con loro. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della stazione di Artena intervenuti sul posto.