Investimento mortale al lido, la vittima è Vincenzo Marsala

E’ Vincenzo Marsala l’uomo deceduto ieri pomeriggio su via Massaro, a Latina lido. Il 42enne di Aprilia è stato investito da un Suv Ford che percorreva la strada: l’uomo che era alla guida si è fermato ed ha chiamato i soccorsi ma all’arrivo del mezzo del 118 per lui non c’era più nulla da fare. Tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Latina. Secondo una prima ricostruzione e secondo il racconto dell’investitore Marsala sarebbe sbucato all'improvviso sulla strada tanto da rendere impossibile evitarlo.

Il conducente del veicolo è un uomo di 35 anni già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti penali. Sottoposto all'alcol test è risultato negativo, ma l'uomo sarà sottoposto anche all'esame per l'utilizzo di sostanze stupefacenti.