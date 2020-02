Vincenzo Rosato perde la vita in un incidente a Pomezia, cordoglio per la morte del medico

Una comunità in lutto quella di Pomezia che piange la morte di Vincenzo Rosato, medico di base di 56 anni molto conosciuto in città che ha perso la vita nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 febbraio, lungo la via del Mare.

Molto conosciuto a Pomezia, Vincenzo Rosato, molto amato e stimato, esercitava la sua professione nel suo studio medico in via Cicerone.

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti: il sinistro è avvenuto intorno alle 15.45 e, come riporta RomaToday, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, l’uomo era a bordo di uno scooter Suzuki Burgman quando all'altezza della rotatoria con via Pratica di Mare, nella zona di Colli di Enea, ha perso il controllo del mezzo a due ruote per poi cadere violentemente in terra.

Scattato l’allarme si è subito attivata la macchina dei soccorsi, purtroppo per il 56enne, però non c’è stato nulla da fare. Fra le ipotesi non è esclusa quella del malore, mentre resta da capire se lo scooter abbia impattato contro un mezzo pesante che si trovava sulla rotatoria al momento dell'incidente stradale.

Proprio per cercare di raccogliere testimonianze ed elementi che possano rivelarsi utili a chiarire la dinamica dell’incidente, il Comune di Pomezia ha diffuso un avviso sulla sua pagina Facebook istituzionale un messaggio di avviso nel quale scrive: "Chiunque, fosse in grado di fornire informazioni utili in merito al sinistro stradale avvenuto oggi (ieri ndr) alle ore 15.45 circa in Via del Mare, rotatoria con Via Pratica di Mare, nel quale è rimasto coinvolto un motoveicolo di colore grigio, marca SUZUKI Burgman, può rivolgersi presso il Comando di Polizia Locale di Pomezia, Piazza Indipendenza 26- 06/9100586. Si assicura l’anonimato delle informazioni fornite".