Perde il controllo della moto e finisce contro un muretto: muore un centauro di Aprilia

Drammatico incidente oggi, 14 giugno, a Nettuno, nella zona Sandalo di Levante. A perde la vita un centauro di 50 anni di Aprilia. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della sua moto mentre tornava verso casa e si è schiantato contro un muretto.

Si è trattato di un incidente autonomo, ma ancora non è chiaro cosa abbia portato fuori strada il centauro. Sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Nwttuno.