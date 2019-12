Incidente a Norma, scontro tra un motorino e un camion: grave un ragazzo

E' ricoverato in prognosi riservata in un ospedale romano un ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 11 dicembre, a Norma. Il giovane era in sella al suo motorino quando si è scontrato con un camion.

Immediati i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo sul posto e lo hanno poi trasferito a Roma in eliambulanza. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale.