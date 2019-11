Tragico incidente in provincia di Pisa: auto finisce in un fossato, muore 59enne di Latina

E’ un uomo di 59 anni originario di Latina la vittima di un tragico incidente stradale che nella notte si è verificato in provincia di Pisa. Come scrive PisaToday, il sinistro si è verificato poco prima della mezzanotte in via Marconi ad Acciaiolo nel comune di Fauglia.

E’ ancora in corso di accertamento la dinamica del drammatico incidente costato la vita all’uomo: secondo una prima ricostruzione, il 59enne ha perso il controllo dell’auto finendo in un fossato.

Scattato l’allarme, purtroppo, si sono rivelati inutili i soccorsi prestati al conducente del mezzo finito fuori strada. Sul posto oltre al personale del 118 anche i vigili del fuoco di Pisa e i carabinieri.