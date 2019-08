Incidente sulla Pontina, auto fuori strada. Disagi per i pendolari diretti a Roma

Code e qualche disagio questa mattina, 1 agosto, sulla Pontina a causa di un incidente. Il sinistro, da quanto si apprende autonomo, si è verificato intorno alle 7.30 nel territorio al confine tra Ardea ed Aprilia, nei pressi del chilometro 36 in direzione Roma.

Secondo le informazioni a disposizione è rimasta coinvolta una sola auto, uscita fuori strada e poi finita in un’aiuola nei pressi di una stazione di servizio. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale di Aprilia e i sanitari del 118; una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Ripercussioni anche sulla circolazione: lungo l’arteria si sono formate code in direzione della Capitale; i rilievi sono terminati intorno alle 9 e lentamente il traffico ha iniziato a tornare alla normalità.