Incidente sulla Pontina: tre mezzi coinvolti, un'auto ribaltata

Incidente sulla Pontina nella serata di oggi, 12 dicembre, all'altezza del chilometro 45 in direzione sud. Tre le auto coinvolte, di cui una ribaltata dopo il violento impatto. Due le persone rimaste ferite, ma in condizioni non gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, è stata disposta l'uscita obbligatoria sulla Nettunense. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia. Si tratta del quarto incidente rilevato dalla polstrada da questa mattina.

