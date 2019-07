Incidente sulla Pontina ad Aprilia, strada chiusa e code verso la Capitale

Ennesimo incidente questa mattina sulla Pontina. Il sinistro si è verificato nel territorio di Aprilia, nei pressi del chilometro 42 con ripercussioni anche sulla circolazione.

Dalle prime informazioni a disposizione, sembra che siano rimasti coinvolti, per cause che sono ancora in fase di accertamenti, tre veicoli. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

La carreggiata in direzione Roma è stata provvisoriamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico, fanno sapere da Anas intervenuta sul posto, è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo “via Vallelata/via Fossignano” (km 42). Al momento si segnalano rallentamenti e code in direzione Roma.

Solo sabato scorso un brutto incidente all’altezza di Pomezia aveva mandato in tilt il traffico in direzione sempre della Capitale.